دوللار، ەۋرو، يۋان جانە رۋبل باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 483,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,00 تەڭگە، ساتۋ - 560,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,17 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە؛
- يۋان 69,26 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,26 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 485,75 تەڭگە، ساتۋ - 487,99 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 551,06 تەڭگە، ساتۋ - 556,69 تەڭگە؛
- رۋبل 6,15-6,31 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,70-74,19 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 24-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,86 تەڭگەگە ءوسىپ، 487,02 تەڭگە بولدى.