KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار، ەۋرو، يۋان جانە رۋبل باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 483,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,00 تەڭگە، ساتۋ - 560,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,17 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە؛

    - يۋان 69,26 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,26 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 485,75 تەڭگە، ساتۋ - 487,99 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 551,06 تەڭگە، ساتۋ - 556,69 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,15-6,31 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,70-74,19 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 24-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,86 تەڭگەگە ءوسىپ، 487,02 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور