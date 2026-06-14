KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار، ەۋرو، يۋان بۇگىن قانشامەن ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 486,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 563,05 تەڭگە، ساتۋ - 573,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,49 تەڭگە، ساتۋ - 6,79 تەڭگە؛

    - يۋان 69,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,90 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 489,49 تەڭگە، ساتۋ - 491,48 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 565,01 تەڭگە، ساتۋ - 571,17 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,51 - 6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,47 - 72,97 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,44 تەڭگەگە ءوسىپ، 489,33 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور