دوللار، ەۋرو، يۋان بۇگىن قانشامەن ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 486,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 563,05 تەڭگە، ساتۋ - 573,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,49 تەڭگە، ساتۋ - 6,79 تەڭگە؛
- يۋان 69,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,90 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 489,49 تەڭگە، ساتۋ - 491,48 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 565,01 تەڭگە، ساتۋ - 571,17 تەڭگە؛
- رۋبل 6,51 - 6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,47 - 72,97 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,44 تەڭگەگە ءوسىپ، 489,33 تەڭگە بولدى.