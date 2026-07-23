KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    22 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform/Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار 465,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 529,99 تەڭگە، ساتۋ - 539,95 تەڭگە؛

    رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,59 تەڭگە، ساتۋ - 5,89 تەڭگە؛

    يۋان 68,96 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,58 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار: ساتىپ الۋ - 467,78 تەڭگە، ساتۋ - 469,71 تەڭگە؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,39 تەڭگە، ساتۋ - 538,66 تەڭگە؛

    رۋبل 5,61 - 5,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    يۋان 68,66 - 71,20 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 22-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,57 تەڭگە ءتۇسىپ، 467,65 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور