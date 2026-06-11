دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 485,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,95 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 573,48 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,49 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە؛
- يۋان 68,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,91 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 488,29 تەڭگە، ساتۋ - 490,19 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,53 تەڭگە، ساتۋ - 569,67 تەڭگە؛
- رۋبل 6,56 - 6,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,35 - 73,02 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 10-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,24 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 488,59 تەڭگە بولدى.