KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Тенге немного укрепился к доллару
    Коллаж: Kazinform/ Canva https://www.inform.kz/ru/dollar-prodolzhaet-ukreplyatsya-po-otnosheniyu-k-tenge-15a7d7

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 485,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,95 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 573,48 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,49 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە؛

    - يۋان 68,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,91 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 488,29 تەڭگە، ساتۋ - 490,19 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,53 تەڭگە، ساتۋ - 569,67 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,56 - 6,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,35 - 73,02 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 10-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,24 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 488,59 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور