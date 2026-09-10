KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: Kazinform/СИ

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 451,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 458,89 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 522,75 تەڭگە، ساتۋ - 532,75 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,15 تەڭگە، ساتۋ - 5,36 تەڭگە؛

    - يۋان 68,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,54 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 453,43 تەڭگە، ساتۋ - 455,73 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 529,12 تەڭگە، ساتۋ - 533,53 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,15 - 5,26 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,28 - 70,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 9-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,5 تەڭگە ءوسىپ، 456,89 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور