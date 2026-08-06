دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 467,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,00 تەڭگە، ساتۋ - 544,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,55 تەڭگە، ساتۋ - 5,75 تەڭگە؛
- يۋان 68,83 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,06 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 468,86 تەڭگە، ساتۋ - 471,16 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 538,74 تەڭگە، ساتۋ - 543,88 تەڭگە؛
- رۋبل 5,55 - 5,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,54 - 71,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 5-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,93 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,85 تەڭگە بولدى.