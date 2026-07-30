دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى بەلگىلى بولدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار 469,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,03 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,99 تەڭگە، ساتۋ - 544,92 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,58 تەڭگە، ساتۋ - 5,81 تەڭگە؛
يۋان 68,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,19 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ - 473,68 تەڭگە، ساتۋ - 476,30 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 538,08 تەڭگە، ساتۋ - 543,29 تەڭگە؛
رۋبل 5,65 - 5,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
يۋان 68,72 - 71,20 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 29-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,18 تەڭگە ءوسىپ، 477,17 تەڭگە بولدى.