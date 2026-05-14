دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 465,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,94 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,94 تەڭگە، ساتۋ - 554,94 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە؛
- يۋان 67,15 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,05 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 468,49 تەڭگە، ساتۋ - 471,00 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 547,86 تەڭگە، ساتۋ - 555,35 تەڭگە؛
- رۋبل 6,17 -6,31 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,41 -71,01 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 13-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,44 تەڭگەگە ءوسىپ، 467,63 تەڭگە بولدى.