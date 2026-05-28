دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 475,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 481,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,00 تەڭگە، ساتۋ - 562,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,69 تەڭگە؛
- يۋان 67,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,05 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 475,18 تەڭگە، ساتۋ - 478,41 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,00 تەڭگە، ساتۋ - 560,72 تەڭگە؛
- رۋبل 6,40 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,23 - 71,07 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %18 دەڭگەيىندە ساقتادى.