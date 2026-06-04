دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 486,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 565,03 تەڭگە، ساتۋ - 574,99 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,27 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە؛
- يۋان 68,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,62 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 487,69 تەڭگە، ساتۋ - 490,26 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 566,67 تەڭگە، ساتۋ - 572,11 تەڭگە؛
- رۋبل 6,40 - 6,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,79 - 72,42 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 3-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,44 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 489,31 تەڭگە بولدى.