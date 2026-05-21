دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 468,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,02 تەڭگە، ساتۋ - 553,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 67,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,08 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 470,54 تەڭگە، ساتۋ - 472,92 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 546,92 تەڭگە، ساتۋ - 551,73 تەڭگە؛
- رۋبل 6,40 - 6,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,90 - 70,42 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 20-مامىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,32 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,77 تەڭگە بولدى.