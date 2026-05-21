KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай
    فوتو: Pexels

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 468,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,02 تەڭگە، ساتۋ - 553,97 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛

    - يۋان 67,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,08 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 470,54 تەڭگە، ساتۋ - 472,92 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 546,92 تەڭگە، ساتۋ - 551,73 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,40 - 6,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 67,90 - 70,42 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 20-مامىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,32 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,77 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    اۆتور