دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 476,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 483,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,00 تەڭگە، ساتۋ - 554,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,75 تەڭگە، ساتۋ - 6,05 تەڭگە؛
- يۋان 69,13 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,50 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 479,86 تەڭگە، ساتۋ - 481,88 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 545,13 تەڭگە، ساتۋ - 550,36 تەڭگە؛
- رۋبل 5,87 - 6,01 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,36 - 73,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 1-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,72 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 479,26 تەڭگە بولدى.