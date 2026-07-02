KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 476,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 483,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,00 تەڭگە، ساتۋ - 554,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,75 تەڭگە، ساتۋ - 6,05 تەڭگە؛

    - يۋان 69,13 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,50 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 479,86 تەڭگە، ساتۋ - 481,88 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 545,13 تەڭگە، ساتۋ - 550,36 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,87 - 6,01 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,36 - 73,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 1-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,72 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 479,26 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور