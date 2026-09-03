KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар и евро выросли: как завершилась неделя для теңге
    Фото: Kazinform/ИИ

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 453,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 460,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 523,00 تەڭگە، ساتۋ - 533,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,00 تەڭگە، ساتۋ - 5,23 تەڭگە؛

    - يۋان 68,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,48 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 456,07 تەڭگە، ساتۋ - 458,50 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 527,54 تەڭگە، ساتۋ - 533,05 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,16 - 5,30 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,30 - 70,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 2-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,97 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 455,40 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور