دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 453,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 460,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 523,00 تەڭگە، ساتۋ - 533,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,00 تەڭگە، ساتۋ - 5,23 تەڭگە؛
- يۋان 68,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,48 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 456,07 تەڭگە، ساتۋ - 458,50 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 527,54 تەڭگە، ساتۋ - 533,05 تەڭگە؛
- رۋبل 5,16 - 5,30 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,30 - 70,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 2-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,97 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 455,40 تەڭگە بولدى.