دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 486,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,99 تەڭگە، ساتۋ - 572,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 69,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 488,42 تەڭگە، ساتۋ - 490,60 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 565,66 تەڭگە، ساتۋ - 570,75 تەڭگە؛
- رۋبل 6,46 - 6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,56 - 73,01 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 17-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,16 تەڭگەگە ءوسىپ، 489,39 تەڭگە بولدى.