KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 486,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,99 تەڭگە، ساتۋ - 572,97 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛

    - يۋان 69,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 488,42 تەڭگە، ساتۋ - 490,60 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 565,66 تەڭگە، ساتۋ - 570,75 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,46 - 6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,56 - 73,01 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 17-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,16 تەڭگەگە ءوسىپ، 489,39 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور