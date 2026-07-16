KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار قايتا قىمباتتادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتالارى نارىعىنداعى كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق اياقتالدى.

    دوللار
    Фото: Pexels

    16-شىلدەدەگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا ا ق ش دوللارىنىڭ ورتاشا باعامى 472,34 تەڭگە بولىپ، الدىڭعى كۇنمەن سالىستىرعاندا 1,81 تەڭگە ءوستى. ۇلتتىق بانكتىڭ 16-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامى - 469,71 تەڭگە.

    Kurs.kz دەرەگىنشە، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار 468,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 476,04 تەڭگەدەن ۇسىنىلىپ جاتىر. ەۋرونىڭ باعامى 536,00-546,00 تەڭگە، ال رۋبل 5,60-5,90 تەڭگە ارالىعىندا.

    الماتىداعى ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار 470,92 تەڭگەدەن قابىلدانىپ، 473,22 تەڭگەدەن ۇسىنىلعان. ەۋرونىڭ باعامى 539,78-545,29 تەڭگە، رۋبل 5,70-5,85 تەڭگە ارالىعىندا.

    شىمكەنتتە دوللار 471,33 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 473,37 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرو 537,62-543,38 تەڭگە، رۋبل 5,75-5,82 تەڭگە ارالىعىندا.

    ەسكە سالايىق، 15-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 469,71 تەڭگە بولىپ، 0,77 تەڭگە كوتەرىلگەن ەدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور