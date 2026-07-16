دوللار قايتا قىمباتتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتالارى نارىعىنداعى كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق اياقتالدى.
16-شىلدەدەگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا ا ق ش دوللارىنىڭ ورتاشا باعامى 472,34 تەڭگە بولىپ، الدىڭعى كۇنمەن سالىستىرعاندا 1,81 تەڭگە ءوستى. ۇلتتىق بانكتىڭ 16-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامى - 469,71 تەڭگە.
Kurs.kz دەرەگىنشە، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار 468,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 476,04 تەڭگەدەن ۇسىنىلىپ جاتىر. ەۋرونىڭ باعامى 536,00-546,00 تەڭگە، ال رۋبل 5,60-5,90 تەڭگە ارالىعىندا.
الماتىداعى ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار 470,92 تەڭگەدەن قابىلدانىپ، 473,22 تەڭگەدەن ۇسىنىلعان. ەۋرونىڭ باعامى 539,78-545,29 تەڭگە، رۋبل 5,70-5,85 تەڭگە ارالىعىندا.
شىمكەنتتە دوللار 471,33 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 473,37 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرو 537,62-543,38 تەڭگە، رۋبل 5,75-5,82 تەڭگە ارالىعىندا.
ەسكە سالايىق، 15-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 469,71 تەڭگە بولىپ، 0,77 تەڭگە كوتەرىلگەن ەدى.