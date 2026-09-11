دوللار قايتا قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,56 تەڭگە ءوسىپ، 450,91 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 450,79 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، استاناداعى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
دوللار 448,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 455,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 520,00 تەڭگە، ساتۋ - 530,00 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,10 تەڭگە، ساتۋ - 5,31 تەڭگە.
يۋان: ساتىپ الۋ - 68,34 تەڭگە، ساتۋ - 72,31 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 450,79 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 452,97 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 522,16 - 527,53 تەڭگە، ال رۋبل 5,15 - 5,26 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,11 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,41 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 10-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,82 تەڭگە ءتۇسىپ، 450,79 تەڭگە بولدى.