KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار قايتا قىمباتتاي باستادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Pexels

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,86 تەڭگەگە ءوسىپ، 487,02 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 486,19 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 483,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,00 تەڭگە، ساتۋ - 563,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,17 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 69,22 تەڭگە، ساتۋ - 74,28 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 486,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 488,53 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 552,29-557,80 تەڭگە، ال رۋبل 6,21-6,34 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,06 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 23-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,8 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 486,19 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور