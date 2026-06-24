دوللار قايتا قىمباتتاي باستادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,86 تەڭگەگە ءوسىپ، 487,02 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 486,19 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 483,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,00 تەڭگە، ساتۋ - 563,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,17 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 69,22 تەڭگە، ساتۋ - 74,28 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 486,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 488,53 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 552,29-557,80 تەڭگە، ال رۋبل 6,21-6,34 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,06 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 23-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,8 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 486,19 تەڭگە بولدى.