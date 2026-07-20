KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار قانشا تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر

    استانا. قازاقپارات - 20-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە رۋبل تومەندە كورسەتىلگەن باعاممەن ساتىلىپ جانە ساتىپ الىنىپ جاتىر.

    8 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    استانا قالاسىنداعى ورتاشا باعام:

    ا ق ش دوللارى: ساتىپ الۋ - 467,84 تەڭگە، ساتۋ - 474,80 تەڭگە؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,80 تەڭگە، ساتۋ - 544,79 تەڭگە؛

    رەسەي ءرۋبلى: ساتىپ الۋ - 5,70 تەڭگە، ساتۋ - 5,91 تەڭگە.

    الماتى قالاسىنداعى ورتاشا باعام:

    ا ق ش دوللارى: ساتىپ الۋ - 470,24 تەڭگە، ساتۋ - 472,56 تەڭگە؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,50 تەڭگە، ساتۋ - 542,67 تەڭگە؛

    رەسەي ءرۋبلى: 5,66- 5,80 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    شىمكەنت قالاسىنداعى ورتاشا باعام:

    ا ق ش دوللارى: ساتىپ الۋ - 470,03 تەڭگە، ساتۋ - 472,15 تەڭگە؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 536,85 تەڭگە، ساتۋ - 541,65 تەڭگە؛

    رەسەي ءرۋبلى: ساتىپ الۋ - 5,67 تەڭگە، ساتۋ - 5,74 تەڭگە.

    قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 20-شىلدەگە بەلگىلەنگەن رەسمي باعامىنا سايكەس:

    1 ا ق ش دوللارى - 469,83 تەڭگە؛

    1 ەۋرو - 536,83 تەڭگە؛

    1 رەسەي ءرۋبلى - 5,97 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 17-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا سارالانعان باعامى 2,24 تەڭگەگە تومەندەپ، 469,83 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور