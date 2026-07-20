دوللار قانشا تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 20-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە رۋبل تومەندە كورسەتىلگەن باعاممەن ساتىلىپ جانە ساتىپ الىنىپ جاتىر.
استانا قالاسىنداعى ورتاشا باعام:
ا ق ش دوللارى: ساتىپ الۋ - 467,84 تەڭگە، ساتۋ - 474,80 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,80 تەڭگە، ساتۋ - 544,79 تەڭگە؛
رەسەي ءرۋبلى: ساتىپ الۋ - 5,70 تەڭگە، ساتۋ - 5,91 تەڭگە.
الماتى قالاسىنداعى ورتاشا باعام:
ا ق ش دوللارى: ساتىپ الۋ - 470,24 تەڭگە، ساتۋ - 472,56 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,50 تەڭگە، ساتۋ - 542,67 تەڭگە؛
رەسەي ءرۋبلى: 5,66- 5,80 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
شىمكەنت قالاسىنداعى ورتاشا باعام:
ا ق ش دوللارى: ساتىپ الۋ - 470,03 تەڭگە، ساتۋ - 472,15 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 536,85 تەڭگە، ساتۋ - 541,65 تەڭگە؛
رەسەي ءرۋبلى: ساتىپ الۋ - 5,67 تەڭگە، ساتۋ - 5,74 تەڭگە.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 20-شىلدەگە بەلگىلەنگەن رەسمي باعامىنا سايكەس:
1 ا ق ش دوللارى - 469,83 تەڭگە؛
1 ەۋرو - 536,83 تەڭگە؛
1 رەسەي ءرۋبلى - 5,97 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 17-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا سارالانعان باعامى 2,24 تەڭگەگە تومەندەپ، 469,83 تەڭگە بولدى.