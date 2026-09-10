دوللار كۇرت ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءتۇستى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,82 تەڭگە ءتۇسىپ، 450,79 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 456,89 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، استاناداعى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
دوللار 447,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 454,03 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 519,03 تەڭگە، ساتۋ - 529,03 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,21 تەڭگە، ساتۋ - 5,42 تەڭگە.
يۋان: ساتىپ الۋ - 68,37 تەڭگە، ساتۋ - 72,38 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 447,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 450,60 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 521,50-526,94 تەڭگە، ال رۋبل 5,15-5,27 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,38 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 9-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,5 تەڭگە ءوسىپ، 456,89 تەڭگە بولدى.