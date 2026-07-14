دوللار كۇرت ارزاندادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتالارى نارىعىنداعى ساۋدا-ساتتىق اياقتالدى.
14-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا ا ق ش دوللارىنىڭ ورتاشا باعامى 468,88 تەڭگە بولىپ، 7,45 تەڭگە تومەندەدى. قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 14-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامى 477,11 تەڭگە دەڭگەيىندە.
Kurs.kz مالىمەتىنە قاراعاندا، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار 468,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 475,03 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرونىڭ ساتىپ الۋ باعامى - 533,03 تەڭگە، ساتۋ باعامى - 543,03 تەڭگە، رۋبل 5,65-5,95 تەڭگە ارالىعىندا.
الماتىدا دوللار ورتا ەسەپپەن 468,92 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 471,99 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرو باعامى 534,46- 540,42 تەڭگە، ال رۋبل 5,74-5,82 تەڭگە ارالىعىندا.
شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار 469,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 471 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرونى 533,32-539,43 تەڭگە ارالىعىندا ساتىپ الۋعا نەمەسە ساتۋعا بولادى. رۋبل باعامى 5,76-5,84 تەڭگە شاماسىندا.
ەسكە سالايىق، 13-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا سارالانعان باعامى 477,11 تەڭگە بولىپ، 8,94 تەڭگە قىمباتتاعان ەدى.