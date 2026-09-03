دوللار ءسال قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,47 تەڭگەگە ءوسىپ، 455,86 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 455,40 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 454,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 461,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 524,00 تەڭگە، ساتۋ - 534,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,10 تەڭگە، ساتۋ - 5,30 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,56 تەڭگە، ساتۋ - 72,51 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 456,26 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 458,30 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 528,95-534,15 تەڭگە، ال رۋبل 5,15-5,27 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,24 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,59 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 2-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,97 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 455,40 تەڭگە بولدى.