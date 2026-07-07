دوللار ءسال ارزاندادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتالارى نارىعىنداعى ساۋدا قورىتىندىلاندى.
كۇندىزگى ساۋدا بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 471,04 تەڭگە بولدى. بۇل الدىڭعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا 1,13 تەڭگە تومەن.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 7-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامى - 472,03 تەڭگە.
Kurs.kz دەرەكتەرىنە سايكەس، استاناداعى ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللاردى ورتا ەسەپپەن 468,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىپ، 475,19 تەڭگەدەن ساتىپ جاتىر. ەۋرونىڭ ساتىپ الۋ باعاسى - 536,03 تەڭگە، ساتۋ باعاسى - 546,03 تەڭگە، ال ءرۋبلدىڭ ساتىپ الۋ باعاسى - 5,70 تەڭگە، ساتۋ باعاسى - 6 تەڭگە.
الماتىدا ا ق ش ۆاليۋتاسى ورتا ەسەپپەن 470,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 473,08 تەڭگەدەن ساتىلۋدا. ەۋرو باعامى 537,50-542,92 تەڭگە ارالىعىندا، ال رۋبل 5,88-6,01 تەڭگە شاماسىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللاردى ساتىپ الۋ باعاسى - ورتا ەسەپپەن 471,83 تەڭگە، ساتۋ باعاسى - 473,88 تەڭگە. ەۋرو 537,67-543,94 تەڭگە ارالىعىندا، ال رۋبل 5,84-5,93 تەڭگە شاماسىندا.
ەسكە سالايىق، 3-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 472,03 تەڭگە بولعان ەدى. ول كەزدە كورسەتكىش 2,39 تەڭگە تومەندەگەن.