KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى تومەندەدى.

    دوللار
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,72 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 479,26 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 480,72 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 476,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 483,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,00 تەڭگە، ساتۋ - 554,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,75 تەڭگە، ساتۋ - 6,05 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 69,13 تەڭگە، ساتۋ - 74,00 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 479,92 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 481,92 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 545,20-550,40 تەڭگە، ال رۋبل 5,87-6,02 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,61 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 30-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,54 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 480,72 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور