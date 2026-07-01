دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى تومەندەدى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,72 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 479,26 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 480,72 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 476,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 483,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,00 تەڭگە، ساتۋ - 554,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,75 تەڭگە، ساتۋ - 6,05 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 69,13 تەڭگە، ساتۋ - 74,00 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 479,92 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 481,92 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 545,20-550,40 تەڭگە، ال رۋبل 5,87-6,02 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,61 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 30-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,54 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 480,72 تەڭگە بولدى.