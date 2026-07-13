دوللار بىردەن 9 تەڭگە قىمباتتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتالارى نارىعىنداعى كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىلاندى.
13-شىلدەدەگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 477,11 تەڭگە بولىپ، 8,94 تەڭگە ءوستى.
سونىمەن قاتار قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 13-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامى 464,71 تەڭگە دەڭگەيىندە.
استانادا دوللاردى ورتا ەسەپپەن 471,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىپ، 478,04 تەڭگەدەن ساتىپ جاتىر. ەۋرونىڭ ساتىپ الۋ باعامى - 536,03 تەڭگە، ساتۋ باعامى - 546,03 تەڭگە، رۋبل 5,80-6,10 تەڭگە ارالىعىندا.
الماتىدا دوللاردى 471,77 تەڭگەدەن ساتىپ الىپ، 474,44 تەڭگەدەن ساتىپ جاتىر. ەۋرو باعامى 540,80-546,22 تەڭگە، رۋبل 5,80-5,96 تەڭگە ارالىعىندا.
شىمكەنتتە دوللاردى ورتا ەسەپپەن 473,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىپ، 475,88 تەڭگەدەن ساتىپ جاتىر. ەۋرو 540,09-546,36 تەڭگە، ال رۋبل 5,81-5,88 تەڭگە ارالىعىندا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دوللار باعامى ساۋدا- ساتتىقتا شامامەن 3 تەڭگەگە تومەندەگەنىن جازعانبىز.