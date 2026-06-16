دوللار بىردەن 4 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,94 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,17 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 491,37 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 485,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 572,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,99 تەڭگە، ساتۋ - 74,03 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 487,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,11 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 564,62-569,72 تەڭگە، ال رۋبل 6,49-6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,96 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 15-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,04 تەڭگەگە ءوسىپ، 491,37 تەڭگە بولدى.