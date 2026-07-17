دوللار باعامى تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتالارى نارىعىنداعى ساۋدا-ساتتىق اياقتالدى.
17-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 469,83 تەڭگە بولىپ، الدىڭعى كۇنمەن سالىستىرعاندا 2,24 تەڭگە تومەندەدى. ال ۇلتتىق بانكتىڭ 17-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامى 472,34 تەڭگە بولدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار 467,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 474,00 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرونىڭ ساتىپ الۋ باعامى 534,00 تەڭگە، ساتۋ باعامى 544,00 تەڭگە. ال رۋبل 5,60-5,90 تەڭگە ارالىعىندا.
الماتىداعى ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللاردى ورتا ەسەپپەن 470,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىپ، 472,87 تەڭگەدەن ساتىپ جاتىر. ەۋرو باعامى 534,44-542,90 تەڭگە، رۋبل 5,68-5,82 تەڭگە ارالىعىندا.
شىمكەنتتە دوللاردى ورتا ەسەپپەن 470,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىپ، 472,37 تەڭگەدەن ساتىپ جاتىر. ەۋرو 537,13-542,54 تەڭگە، ال رۋبل 5,66-5,74 تەڭگە ارالىعىندا.
ەسكە سالايىق، 16-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 472,34 تەڭگە بولىپ، 1,81 تەڭگە قىمباتتاعان ەدى.