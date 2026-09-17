دوللار باعامى تومەندەپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتاسىمەن ساۋدا جابىلدى.
كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا ولشەنگەن ايىرباس باعامى 0,25 تەڭگەگە تومەندەپ، 444,58 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ 17-قىركۇيەكتەگى رەسمي ايىرباس باعامى 444,88 تەڭگە بولىپ بەلگىلەندى.
Kurs.kz سايتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، استانا تۇرعىندارى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللاردى ورتا ەسەپپەن 443,00 تەڭگەدەن ساتىپ، 450,00 تەڭگەدەن ساتىپ الا الادى. ەۋرونى 509,00 تەڭگەدەن ساتىپ، 519,00 تەڭگەدەن ساتىپ الۋعا بولادى. رۋبلدى 4,95 تەڭگەدەن ساتىپ، 5,15 تەڭگەدەن ساتىپ الۋعا بولادى.
الماتىدا دوللار ورتا ەسەپپەن 444,52 تەڭگەدەن ساتىلىپ، 446,37 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى. تۇرعىندار ەۋرونى 509,75 تەڭگەدەن ساتىپ، 514,98 تەڭگەدەن ساتىپ الا الادى. رۋبل 5,00 تەڭگەدەن ساتىلىپ، 5,12 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ جاتىر.
شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار 444,62 تەڭگەدەن ساتىلىپ، 446,67 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى. ەۋرو 509,12 تەڭگەدەن ساتىلىپ، 515,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى. رۋبل 5,04 تەڭگەدەن ساتىلىپ، 5,11 تەڭگەدەن ساتىپ الىندى.
ەسكە سالايىق، 16-قىركۇيەكتەگى كۇندەلىكتى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ايىرباستاۋ باعامى 444,88 تەڭگە بولدى.