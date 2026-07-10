دوللار باعامى ساۋدا-ساتتىقتا شامامەن 3 تەڭگەگە تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتالارى نارىعىنداعى كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىلاندى.
ساۋدا ناتيجەسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 464,71 تەڭگە بولىپ، الدىڭعى كۇنمەن سالىستىرعاندا 2,56 تەڭگە تومەندەدى. ال ۇلتتىق بانكتىڭ 10-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامى - 467,41 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللاردى ورتا ەسەپپەن 463,07 تەڭگەدەن ساتىپ الادى، ال 470,04 تەڭگەدەن ساتۋعا شىعارعان. ەۋرو 530 تەڭگەدەن قابىلدانىپ، 540 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. رەسەي رۋبلىنىڭ باعامى 5,57-5,89 تەڭگە ارالىعىندا.
الماتىدا ا ق ش ۆاليۋتاسى ورتا ەسەپپەن 465,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنسا، 468,40 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرو باعامى 531,62-537,36 تەڭگە ارالىعىندا، ال رۋبل 5,70-5,85 تەڭگە كولەمىندە.
شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللاردى ورتا ەسەپپەن 466,06 تەڭگەدەن قابىلداپ، 468,28 تەڭگەدەن ساتۋعا قويعان. ەۋرو باعامى 514,52-538,19 تەڭگە ارالىعىندا، ال رۋبل 5,74-5,82 تەڭگە شاماسىندا.
ەسكە سالايىق، 9-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا سارالانعان باعامى 467,41 تەڭگە بولىپ، ءبىر كۇندە 0,86 تەڭگەگە تومەندەگەن ەدى.