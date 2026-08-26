KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار باعامى قاتارىنان ءۇشىنشى كۇن ءوسىم كورسەتتى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,66 تەڭگەگە ءوسىپ، 458,87 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 458,48 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 456,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 527,00 تەڭگە، ساتۋ - 537,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,15 تەڭگە، ساتۋ - 5,45 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,31 تەڭگە، ساتۋ - 72,34 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 458,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 460,60 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 532,98-538,28 تەڭگە، ال رۋبل 5,22-5,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,78 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 25-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,83 تەڭگەگە ءوسىپ، 458,48 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور