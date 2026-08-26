دوللار باعامى قاتارىنان ءۇشىنشى كۇن ءوسىم كورسەتتى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,66 تەڭگەگە ءوسىپ، 458,87 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 458,48 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 456,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 527,00 تەڭگە، ساتۋ - 537,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,15 تەڭگە، ساتۋ - 5,45 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,31 تەڭگە، ساتۋ - 72,34 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 458,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 460,60 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 532,98-538,28 تەڭگە، ال رۋبل 5,22-5,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,78 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 25-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,83 تەڭگەگە ءوسىپ، 458,48 تەڭگە بولدى.