دوللار باعامى ءوستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار ءسال قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,19 تەڭگە ءوسىپ، 454,46 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 454,31 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە قاراعاندا، استاناداعى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
دوللار 452,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 459,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 524,00 تەڭگە، ساتۋ - 534,00 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,00 تەڭگە، ساتۋ - 5,28 تەڭگە.
يۋان: ساتىپ الۋ - 68,65 تەڭگە، ساتۋ - 72,60 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 454,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 456,53 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 527,70-531,83 تەڭگە، ال رۋبل 5,10-5,22 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر. ال يۋان 68,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,55 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 7-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,04 تەڭگە ءتۇسىپ، 454,31 تەڭگە بولدى.