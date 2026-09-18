دوللار باعامى ءسال ءوستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتاسىمەن ساۋدا جابىلدى.
كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا ولشەنگەن ايىرباس باعامى - 446,56 تەڭگە، ياعني 1,65 تەڭگەگە وسكەن. ۇلتتىق بانكتىڭ 18-قىركۇيەكتەگى رەسمي ايىرباس باعامى 444,58 تەڭگە بولىپ بەلگىلەندى.
Kurs.kz سايتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، استانا تۇرعىندارى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللاردى ورتا ەسەپپەن 445,00 تەڭگەدەن ساتىپ، 452,00 تەڭگەدەن ساتىپ الا الادى. ەۋرونى 508,00 تەڭگەدەن ساتىپ، 518,00 تەڭگەدەن ساتىپ الۋعا بولادى. ءرۋبلدى 4,97 تەڭگەدەن ساتىپ، 5,17 تەڭگەدەن ساتىپ الۋعا بولادى.
الماتىدا دوللاردى ورتا ەسەپپەن 446,44 تەڭگەدەن ساتىپ، 448,40 تەڭگەدەن ساتىپ الۋعا بولادى. تۇرعىندار ەۋرونى 509,93 تەڭگەدەن ساتىپ، 515,04 تەڭگەدەن ساتىپ الا الادى. رۋبل 5,02 تەڭگەگە ساتىلىپ، 5,14 تەڭگەگە ساتىپ الىنادى.
شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللاردى 446,86 تەڭگەگە ساتىپ، 448,92 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. ەۋرونى 510,84 تەڭگەگە ساتىپ، 516,64 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. ءرۋبلدى 5,05 تەڭگەگە ساتىپ، 5,12 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى.
ەسكە سالايىق، 17-قىركۇيەكتە بيرجادا دوللار باعاسى تومەندەپ جاتقانىن حابارلادىق.