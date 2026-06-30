دوللار باعامى 480 تەڭگەگە دەيىن ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,54 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 480,72 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 485,82 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 477,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 484,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 546,06 تەڭگە، ساتۋ - 556,04 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,90 تەڭگە، ساتۋ - 6,20 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 69,33 تەڭگە، ساتۋ - 74,25 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 478,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 481,53 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 545,59-551,27 تەڭگە، ال رۋبل 5,94-6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,70 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 29-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,29 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 485,82 تەڭگە بولدى.