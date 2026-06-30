KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار باعامى 480 تەڭگەگە دەيىن ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,54 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 480,72 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 485,82 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 477,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 484,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 546,06 تەڭگە، ساتۋ - 556,04 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,90 تەڭگە، ساتۋ - 6,20 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 69,33 تەڭگە، ساتۋ - 74,25 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 478,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 481,53 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 545,59-551,27 تەڭگە، ال رۋبل 5,94-6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,70 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 29-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,29 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 485,82 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور