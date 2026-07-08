دوللار باعامى 468 تەڭگەگە دەيىن ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتالارى نارىعىنداعى 8-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىلاندى.
ساۋدا ناتيجەسى بويىنشا ا ق ش دوللارىنىڭ ورتاشا باعامى 467,98 تەڭگە بولىپ، الدىڭعى كۇنمەن سالىستىرعاندا 2,76 تەڭگە تومەندەدى. ال قازاقستان ۇلتتىق بانكى بەلگىلەگەن رەسمي باعام 8-شىلدەگە 472,03 تەڭگە بولدى.
استاناداعى ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار 466,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 473,00 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرونىڭ باعامى 533,00-543,00 تەڭگە، ال رۋبل 5,65-5,95 تەڭگە ارالىعىندا.
الماتىدا دوللاردى ورتا ەسەپپەن 468,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىپ، 470,60 تەڭگەدەن ساتىپ جاتىر. ەۋرو 529,76-535,32 تەڭگە، ال رۋبل 5,79-5,94 تەڭگە ارالىعىندا ايىرباستاۋعا بولادى.
شىمكەنتتە دوللاردىڭ ساتىپ الۋ باعامى - ورتا ەسەپپەن 468,96 تەڭگە، ساتۋ باعامى - 471,11 تەڭگە. ەۋرو 533,96-540,71 تەڭگە، ال رۋبل 5,80-5,88 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 7-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 471,04 تەڭگە بولىپ، ءبىر كۇندە 1,13 تەڭگە ارزانداعان ەدى.