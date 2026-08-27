دوللار باعامى 3 تەڭگەگە قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,28 تەڭگەگە ءوسىپ، 462,30 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 458,87 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 459,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 466,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 531,00 تەڭگە، ساتۋ - 541,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,15 تەڭگە، ساتۋ - 5,35 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,32 تەڭگە، ساتۋ - 72,34 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 461,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,66 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 535,91-541,01 تەڭگە، ال رۋبل 5,19-5,33 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,81 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 26-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,66 تەڭگەگە ءوسىپ، 458,87 تەڭگە بولدى.