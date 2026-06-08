دوللار ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,46 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 484,78 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 487,44 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 483,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,04 تەڭگە، ساتۋ - 568,04 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,63 تەڭگە، ساتۋ - 73,75 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 485,36 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 487,51 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 558,96-564,20 تەڭگە، ال رۋبل 6,40-6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,95 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,26 تەڭگەگە ءوسىپ، 487,44 تەڭگە بولدى.