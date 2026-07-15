KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار ارزاندادى

    استانا. قازاقپارات – 15-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە ا ق ش دوللارىنىڭ باعامى تومەندەدى، دەپ حابارلايدى Kurs.kz.

    9 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: freepik

    استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار 467,94 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 474,86 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر.

    ەۋرونىڭ ساتىپ الۋ باعامى - 532,87 تەڭگە، ساتۋ باعامى - 542,87 تەڭگە.

    رەسەي ءرۋبلى 5,65-5,95 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانۋدا.

    الماتىدا دوللاردى ساتىپ الۋ باعامى - 469,16 تەڭگە، ساتۋ باعامى - 471,98 تەڭگە.

    ەۋرو 534,29- 540,26 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانۋدا.

    ءرۋبلدىڭ باعامى - 5,74- 5,89 تەڭگە.

    شىمكەنتتە دوللار 469,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 471,52 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر.

    ەۋرونىڭ باعامى 533,32- 539,32 تەڭگە ارالىعىندا بولسا، رۋبل 5,76- 5,83 تەڭگەدەن ايىرباستالۋدا.

    قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 15-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامىنا سايكەس، 1 ا ق ش دوللارى - 468,88 تەڭگە، 1 ەۋرو - 534,10 تەڭگە، 1 رەسەي ءرۋبلى - 6,04 تەڭگە.

    14-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا سارالانعان باعامى 7,45 تەڭگەگە تومەندەپ، 468,88 تەڭگەنى قۇرادى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور