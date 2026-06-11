KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى تومەندەدى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,8 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,76 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 488,59 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 485,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 573,45 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,83 تەڭگە، ساتۋ - 73,91 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 488,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,07 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 562,73-568,98 تەڭگە، ال رۋبل 6,55-6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,99 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 10-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,24 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 488,59 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور