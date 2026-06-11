دوللار ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى تومەندەدى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,8 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,76 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 488,59 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 485,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 573,45 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,83 تەڭگە، ساتۋ - 73,91 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 488,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,07 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 562,73-568,98 تەڭگە، ال رۋبل 6,55-6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,99 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 10-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,24 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 488,59 تەڭگە بولدى.