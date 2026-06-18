دوللار ارزانداپ، تەڭگە كۇشەيدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,5 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,73 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 489,39 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 484,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,00 تەڭگە، ساتۋ - 568,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 69,09 تەڭگە، ساتۋ - 74,02 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 487,78 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 489,69 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 560,52-565,65 تەڭگە، ال رۋبل 6,39-6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,01 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 17-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,16 تەڭگەگە ءوسىپ، 489,39 تەڭگە بولدى.