دوللار 472 تەڭگەگە دەيىن ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,39 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 472,03 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 474,47 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 471,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 478,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 539,93 تەڭگە، ساتۋ - 549,93 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 6,10 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 69,31 تەڭگە، ساتۋ - 74,18 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 473,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,45 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 540,80-546,25 تەڭگە، ال رۋبل 5,84-5,98 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,50 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 2-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,76 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 474,47 تەڭگە بولدى.