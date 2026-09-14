دوللار 447 تەڭگەگە دەيىن تومەندەدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) بۇگىن شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ ساۋداسى جابىلدى.
كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا ولشەنگەن ايىرباس باعامى - 447,80 تەڭگە، ياعني 3,17 تەڭگەگە تومەندەدى. ۇلتتىق بانكتىڭ 14-قىركۇيەكتەگى رەسمي ايىرباس باعامى 450,91 تەڭگە بولىپ بەلگىلەندى.
Kurs.kz سايتىنىڭ حابارلاۋىنشا، استانا تۇرعىندارى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللاردى ورتا ەسەپپەن 446,01 تەڭگەدەن ساتىپ، 453,01 تەڭگەدەن ساتىپ الا الادى. ەۋرونى 516,01 تەڭگەدەن ساتىپ، 526,01 تەڭگەدەن ساتىپ الدى. رۋبل 5,05 تەڭگەدەن ساتىپ، 5,26 تەڭگەدەن ساتىپ الدى.
الماتىدا دوللاردى ورتا ەسەپپەن 446,76 تەڭگەدەن ساتىپ، 448,90 تەڭگەدەن ساتىپ الۋعا بولادى. تۇرعىندار ەۋرونى 515,97 تەڭگەدەن ساتىپ، 521,50 تەڭگەدەن ساتىپ الا الادى. رۋبلدى 5,08 تەڭگەگە ساتادى جانە 5,20 تەڭگەگە ساتىپ الدى.
شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللاردى 447,60 تەڭگەگە ساتىپ، 449,69 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. ەۋرونى 517,85 تەڭگەگە ساتىپ، ال 523,23 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. رەسەي رۋبلىن 5,12 تەڭگەگە ساتىپ جانە 5,19 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى.
ەسكە سالساق، وتكەن اپتادا دوللار 450 تەڭگەگە تۇسكەن ەدى.