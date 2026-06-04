دوللار 3 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,47 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 485,34 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 489,31 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 483,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 572,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,39 تەڭگە، ساتۋ - 73,57 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 484,77 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 486,94 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 562,95-568,29 تەڭگە، ال رۋبل 6,34-6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,47 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 3-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,44 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 489,31 تەڭگە بولدى.