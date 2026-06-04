KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار 3 تەڭگەگە ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,47 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 485,34 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 489,31 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 483,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 572,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,39 تەڭگە، ساتۋ - 73,57 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 484,77 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 486,94 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 562,95-568,29 تەڭگە، ال رۋبل 6,34-6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,47 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 3-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,44 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 489,31 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور