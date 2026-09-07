دوللار 2 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,04 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 454,31 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 456,56 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 452,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 459,25 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 524,00 تەڭگە، ساتۋ - 534,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,00 تەڭگە، ساتۋ - 5,26 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,55 تەڭگە، ساتۋ - 72,54 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 454,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 455,90 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 526,97-531,19 تەڭگە، ال رۋبل 5,10-5,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,64 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,53 تەڭگەگە ءوسىپ، 456,56 تەڭگە بولدى.