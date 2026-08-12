«دوڭگەلەكتى بولاشاق» تەلەورتالىعى: ق ر پرەزيدەنتى ت ر ك قازاقستاندى الەمدىك اۋديتورياعا قالاي كورسەتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى استانادا ءوتىپ جاتقان «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق تۋرنيرىنەن ترانسلياتسيا جاساۋ ءۇشىن جاڭا جىلجىمالى تەليەۆيزيالىق ستانتسيالاردى (ج ت س) جۇمىلدىردى.
الەمدىك جەتەكشى حابار تاراتۋشىلار ستاندارتتارىنا ساي جابدىقتالعان ج ت س كەز كەلگەن سپورت ارەناسىن تولىققاندى تىكەلەي ەفير ستۋدياسىنا اينالدىرادى. مۇنداي كەشەن نەگىزگى ارەنالار، راسىمدەر جانە حاتتامالىق ءىس-شارالاردىڭ كوپ كامەرالى ءتۇسىرىلىمىن، سونداي-اق ۇلتتىق جانە حالىقارالىق تەلەارنالارعا ۇزدىكسىز سيگنال بەرۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
سىرتتان قاراعاندا بۇل كادىمگى جۇك كولىكتەرى سياقتى، ءبىراق ىشىندە مونيتورلار، بەينەميكشەرلىك پۋلتتەر جانە سەرۆەرلىك جابدىقتاردىڭ تىعىز تورى ورنالاسقان. مۇنداعى كەڭىستىكتىڭ ءاربىر مەترى ءبىر ماقساتقا ارنالعان: ەفيرگە كەز كەلگەن سەكۋندتا ءمىنسىز كەسكىن شىعارۋ.
كوپ كامەرالى ءتۇسىرىلىم، دىبىس جانە گرافيكا بويىنشا زاماناۋي شەشىمدەر مەن سيگنالدى يكەمدى تاراتۋ جۇيەسى تەحنيكالىق جابدىقتاۋ قىزمەتىنە ءىرى حالىقارالىق تەلەكومپانيالارمەن تەڭ دارەجەدە جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ج ت س Mercedes-Benz Actros بازاسىندا ورنالاسقان. ونىڭ قۇرامىنا 40-60 كۆا- عا دەيىنگى ديزەلدى-گەنەراتورلىق قوندىرعى، جۇك جانە قوسالقى بولىمدەرى بار بولەك تەحنيكالىق جابدىقتاۋ ءاۆتوموبيلى كىرەدى.
«بولاشاق ويىندارى - 2026» ءۇشىن بۇل كيبەرسپورت ماتچتارىنان باستاپ فيزيكالىق سىناقتارعا دەيىنگى فيدجيتال ويىندار ديناميكاسىن كورەرمەنگە جاھاندىق اۋديتورياعا ۇيرەنشىكتى فورماتتا: جاقىنداتىپ كورسەتۋ، ويلاستىرىلعان رەجيسسۋرا، نۇسقالىق كەسكىن جانە بولشەكتەرگە نازار اۋدارا جەتكىزۋدى بىلدىرەدى.
ءار كەشەن 12 جۇيەلىك كامەرامەن جۇمىس ىستەۋگە ەسەپتەلگەن، بۇل رەتتە ورتاشا ولشەمدى ج ت س 6-8 كامەرانى قامتيدى. جاڭا ستانتسيالار بىرنەشە تەليەۆيزيالىق ستاندارتپەن جۇمى ىستەيدى. ويىندار 1080p 59.94 فورماتىندا كورسەتىلەدى، ال تۋرنير اياقتالعان سوڭ ج ت س قازاقستاندىق تەلەحابار تارالىمىندا قولدانىلاتىن PAL ستاندارتىنا قايتا وزگەرتىلەدى. الاڭداعى اتموسفەرانى جەتكىزۋ ءۇشىن 19 ميكروفونعا دەيىن قولدانىلادى، بۇل ترانسلياتسيادا ستەرەو ەففەكت پەن دىبىستىڭ بىرنەشە ارنا ارقىلى تارالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
2026-جىلعى «بولاشاق ويىندارىنىڭ» ءتۇسىرىلىمى - ەلدىڭ اۋقىمدى ءىس- شارالارىنىڭ الەمدىك ستاندارتتار دەڭگەيىندە اقپاراتتىق جاريالانۋىن قامتاماسىز ەتۋ، قازاقستاننىڭ زاماناۋي، تەحنولوگيالىق تۇرعىدان دامىعان مەملەكەت جانە مەديا مەن سيفرلىق سالالارداعى سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندەگى يميدجىن نىعايتۋ سياقتى پرەزيدەنت ترك ميسسياسىنىڭ لوگيكالىق جالعاسى.
موبيلدى كەشەننىڭ، ياعني ءىس-شارالار وتەتىن ورىندارداعى ونداعان كامەرالار، وپەراتورلار مەن دىبىس ينجەنەرلەرى، ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق قىزمەت جانە رەجيسسەرلىك توپتىڭ ءبىرتۇتاس ورگانيزم رەتىندە جۇمىس ىستەۋى - پرەزيدەنت ت ر ك كادرلىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق الەۋەتىنىڭ دەڭگەيىن كورسەتەتىن مامانداردىڭ ەڭبەگى.
- ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - ءتۇسىرىلىم نىسانىن تەحنيكامەن قامتاماسىز ەتۋ عانا ەمەس، سونىمەن قاتار كەز كەلگەن جۇكتەمەگە توتەپ بەرە الاتىن تولىققاندى تەلەورتالىق قۇراستىرۋ. ءبىز الەمدىك حابار تاراتۋشىلاردىڭ وزىق تاجىريبەلەرىن ۇستانامىز جانە بۇگىندە موبيلدى تەلەوندىرىس تۇرعىسىنان قازاقستان الەمدىك تەلەيندۋستريا كوشباسشىلارىنىڭ قاتارىندا دەپ ايتا الامىز،- دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنت ت ر ك ديرەكتورىنىڭ تەحنيكالىق جابدىقتاۋ جونىندەگى ورىنباسارى قايرات ماقاجانوۆ.
زاماناۋي تەحنيكالىق قۇرال- جابدىقتىڭ ارقاسىندا 2026 -جىلعى «بولاشاق ويىندارىن» 124 ميلليون كورەرمەن تاماشالاپ ۇلگەردى. قورىتىندى بولجام - 430-دان 490 ميلليون كورەرمەنگە دەيىن، بۇل - 2025 -جىلعى رەكوردتان 461 ميلليون ارتىق.
ت ر ك- نىڭ جاڭا ج ت س-تەرىنىڭ تەلەسيگنالىن 56 مەدياپارتنەر، 161 رەسمي كوميۋنيتي-ستريمەر جانە ءتۋرنيردىڭ 4 ءوز ارناسى رەترانسلياتسيا جاساپ وتىر. ديستريبۋتسيانىڭ جالپى جەلىسى - 221 ارنا. شەتەلدىك سەرىكتەستەر قاتارىندا قىتايلىق HUYA، bilibili, Douyu, CMG (Yangshipin) ، برازيليالىق Play TV جانە BIGG TV، Likee, Silk Way TV، TrillerTV جاھاندىق ارنالارى بار.
العاش رەت قازاقستاندا كەڭ كولەمدە، اتاپ ايتقاندا 21 ارنا حابار تاراتىپ جاتىر: QazSport, QAZAQSTAN، Khabar، Astana TV، Atameken, Jibek Joly, Freedom Media, Kinopoisk, Rutube, VK Play, Match TV، MIR TV، OKKO جانە باسقالارى. وسىلايشا جەرگىلىكتى اۋديتوريا كەڭ كولەمدە قامتىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستاندا وتكەن بولاشاق ويىندارىن 200 ميلليوننان استام ادام تاماشالادى.
نازەركە سۇيىندىك