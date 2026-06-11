ولجاس بەكتەنوۆ: قازاقستان ەكونوميكاسى العاش رەت 300 ميلليارد دوللارلىق مەجەدەن استى
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ 16- Astana Mining Metallurgy 2026 كونگرەسىنە قاتىستى. پرەمەر-مينيستر پلەنارلىق سەسسيادا سويلەگەن سوزىندە 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان ەكونوميكاسى %6,5 دەڭگەيىندە تۇراقتى ءوسىم كورسەتكەنىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جالپى ىشكى ءونىم كولەمى العاش رەت $300 ميللياردتان استى. بۇل ناتيجە -مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تەحنولوگيالارعا، ينۆەستيتسيالارعا، ونەركاسىپ پەن ادامي كاپيتالدى دامىتۋعا نەگىزدەلگەن زاماناۋي ەكونوميكا قۇرۋ باعىتىنىڭ جەمىسى.
- ەلىمىزدىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى وسى باعىتتىڭ ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزدەرىن بەكىتەدى. ول مەنشىك قۇقىعى مەن ينۆەستيتسيالاردى قورعاۋ كەپىلدىكتەرىن كۇشەيتەدى، زاڭ ۇستەمدىگى قاعيداتتارىن نىعايتادى جانە ەلدىڭ ۇزاقمەرزىمدى ەكونوميكالىق دامۋى ءۇشىن بەرىك نەگىز قالىپتاستىرادى. تاۋ-كەن مەتاللۋرگياسى كەشەنىن ودان ءارى دامىتۋ ىسىندە بۇل ماسەلە ايرىقشا ماڭىزعا يە. جەر قويناۋىن پايدالانۋ، مەتاللۋرگيا جانە تەرەڭ وڭدەۋ سالالارىنداعى ءىرى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ قوماقتى ينۆەستيتسيا مەن ۇزاقمەرزىمدى ينۆەستيتسيالىق تسيكلدەردى تالاپ ەتەدى. سوندىقتان ينستيتۋتتاردىڭ ورنىقتىلىعى، رەتتەۋدىڭ بولجامدىلىعى جانە بيزنەس تاراپىنان سەنىمنىڭ جوعارى دەڭگەيى سالانىڭ تۇراقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتەتىن نەگىزگى شارتتاردىڭ بىرىنە اينالۋدا،-دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
قازاقستان باسەكەلىك ارتىقشىلىقتارىنا سۇيەنگەن زاماناۋي يندۋستريالدى ساياساتتى جۇزەگە اسىرا وتىرىپ، جاڭا بۋىن وندىرىستەرىن قۇرۋ ارقىلى تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتۋدى جالعاستىرادى.
ايتا كەتەيىك، كونگرەسس -جىل سايىن تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا سالاسىنىڭ بولاشاعىن تالقىلاۋ ءۇشىن ءتۇرلى مەملەكەتتەر وكىلدەرىن، بيزنەس قاۋىمداستىعىن، ساراپشىلار ورتاسىن جانە حالىقارالىق ۇيىمدار وكىلدەرىنىڭ باسىن بىرىكتىرەتىن بەدەلدى الاڭ.
فورۋمعا الەمنىڭ 16 ەلىنەن 1,5 مىڭنان استام دەلەگات جينالۋى - قازاقستاننىڭ تاۋ- كەن مەتاللۋرگيا كەشەنىن دامىتۋعا دەگەن جوعارى قىزىعۋشىلىقتىڭ ايقىن دالەلى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ۇكىمەت باسشىسىى قازاقستان تاۋارلارى الەمنىڭ 127 ەلىنە ەكسپورتتالاتىنىن ايتقان بولاتىن.