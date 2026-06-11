ولجاس بەكتەنوۆ: قازاقستان شيكىزات مودەلىنەن تەرەڭ وڭدەۋ ەكونوميكاسىنا كوشۋدى جەدەلدەتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا سالاسىن دامىتۋدى ءوندىرۋ كولەمىن ۇلعايتۋدان دا اۋقىمدىراق تۇرعىدان قاراستىرادى.
بۇل تۋرالى ولجاس بەكتەنوۆ 16-Astana Mining Metallurgy 2026 كونگرەسىندە ايتتى، دەپ حابارلادى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەترى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ستراتەگيالىق مىندەت - سالانىڭ جاڭا مودەلىن قالىپتاستىرۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى، وندا ەلىمىز شيكىزات جەتكىزۋشى رەتىندە عانا ەمەس، الەمدىك نارىقتاردا سۇرانىسقا يە باسەكەگە قابىلەتتى ونەركاسىپتىك ءونىم ءوندىرۋشى رەتىندە دە ءوز پوزيتسياسىن نىعايتا تۇسپەك.
- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ نەگىزىنەن شيكىزاتتىق مودەلدەن تۇراتىن ەكونوميكانى تەرەڭ وڭدەۋگە جانە جوعارى قوسىلعان قۇنعا كەزەڭ-كەزەڭىمەن كوشىرۋ مىندەتىن قويدى. بۇگىندە تەرەڭ وڭدەۋدى دامىتۋعا جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم ۇلەسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى جوبالار جۇزەگە اسىرىلۋدا. سوڭعى ەكى جىلدا جالپى قۇنى $1 ميللياردتان اساتىن كاتودتى مىس، فەرروسيليتسي، فەرروقورىتپالار جانە باسقا دا ونىمدەر شىعاراتىن ءبىرقاتار ءىرى وندىرىستەر پايدالانۋعا بەرىلدى،- دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-مينيستر.
اباي وبلىسىندا جالپى قۇنى $1,5 ميللياردتان اساتىن مىس بالقىتۋ زاۋىتىن سالۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلۋدا، ول بۇگىندە ەكسپورتتالاتىن مىس كونتسەنتراتىن ءىس جۇزىندە تولىقتاي ەل ىشىندە وڭدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. پاۆلودار وبلىسىندا جىلىنا 300 مىڭ توننا التىن-مىستى كونسەنترات جانە 15 تونناعا دەيىن التىن ءوندىرۋ قۋاتتىلىعىمەن گيدرومەتاللۋرگيالىق كومبينات سالىنۋدا. «Qarmet» كومپانياسى قاراعاندى وبلىسىنداعى مەتاللۋرگيالىق ءوندىرىستى اۋقىمدى جاڭعىرتىپ، اۆتوموبيل بولاتىن ءوندىرۋ ءىسىن قوسا العاندا، قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعارۋدى جولعا قويۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تەك جەكە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ تۋرالى ەمەس.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن قازاقستان زاماناۋي وندىرىستەردى دامىتۋعا، تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعارۋعا نەگىزدەلگەن جاڭا يندۋستريالاندىرۋ باعىتىن جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرۋدا. وسى مىندەتتەردى ورىنداۋ ماقساتىندا قازاقستان ا ق ش، قىتاي، ەۋروپالىق وداق، جاپونيا، وڭتۇستىك كورەيا جانە باسقا دا ەلدەردىڭ ءىرى كومپانيالارىمەن بەلسەندى ىنتىماقتاسۋدا. ءبىز كاپيتال تارتۋمەن عانا شەكتەلىپ قالماي، ۇزاقمەرزىمدى تەحنولوگيالىق سەرىكتەستىكتەردى دامىتۋعا، وندىرىستەردى لوكاليزاتسيالاۋ مەن تەحنولوگيالاردى ترانسفەرتتەۋگە جانە بىلىكتى كادرلار دايارلاۋعا دا مۇددەلىمىز. مىنە، ءدال وسىنداي ءتاسىل ەل ىشىندە تۇراقتى وندىرىستىك تىزبەكتەر قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى جانە قازاقستاننىڭ الەمدىك ونەركاسىپتىك جۇيەگە تەرەڭىرەك ينتەگراتسيالانۋىن قامتاماسىز ەتەدى. قازاقستان ستراتەگيالىق شيكىزاتتىڭ سەنىمدى جەتكىزۋشىسى رەتىندە ءوز پوزيتسياسىن نىعايتىپ، تەرەڭ وڭدەۋدى جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعاراتىن ورتالىققا اينالۋدى، سونداي-اق ستراتەگيالىق ماڭىزدى مينەرالدار مەن زاماناۋي تەحنولوگيالار سالاسىندا ءىرى حالىقارالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ الاڭىنا اينالۋدى كوزدەيدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇگىن ءبىزدىڭ ەلدەرىمىز ءۇشىن الەمدىك ەكونوميكاداعى پوزيتسيانى نىعايتۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىلىپ وتىر.
- ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - وسى مۇمكىندىكتى يندۋستريالدى دامۋدى جەدەلدەتۋ، ينۆەستيتسيا تارتۋ، وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جانە جاڭا دەڭگەيدەگى ەكونوميكانى قالىپتاستىرۋ ءۇشىن پايدالانۋ. مەن قازاقستاننىڭ ەۋرازياداعى جەتەكشى تاۋ-كەن مەتاللۋرگيالىق ورتالىقتاردىڭ ءبىرى بولىپ، حالىقارالىق بيزنەس ءۇشىن سەنىمدى سەرىكتەسكە اينالۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى العىشارتتارعا يە ەكەنىنە سەنىمدىمىن. بۇگىنگى Astana Mining Metallurgy كونگرەسى اياسىنداعى ديالوگ تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا كەشەنىن ءارى قاراي دامىتۋعا جانە ونىڭ حالىقارالىق باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن نىعايتۋعا ايتارلىقتاي ۇلەس قوساتىنىنا سەنىمدىمىن،-دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-مينيستر Astana Mining Metallurgy 2026 كونگرەسىندە سويلەگەن سوزىندە.