ولجاس بەكتەنوۆ ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ پرەمەرىمەن كەزدەسىپ، ءبىرقاتار ماسەلەنى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيسترولجاس بەكتەنوۆتىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ پرەمەرى لي چياڭمەن كەزدەسۋ ءوتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
تاراپتار جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسىن، قازاق- قىتاي ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆالارىن، ونىڭ ىشىندە ساۋدانى دامىتۋ، ينۆەستيتسيالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ، اوك، كولىك- لوگيستيكا جانە باسقا دا سالالارداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
ق ر پرەمەر-ءمينيسترى قازاقستان دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باسقانىن اتاپ ءوتتى. جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋم قورىتىندىسى بويىنشا قابىلدانعان كونستيتۋتسيادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ادىلەتتى ءارى پروگرەسسيۆتى قازاقستان قۇرۋعا باعىتتالعان باستامالارى بەكىتىلگەن. اتاپ ايتقاندا، «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتى اياسىندا شەتەلدىك ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ، ينۆەستيتسيالىق ورتانىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جانە زاڭ ۇستەمدىگى كەپىلدىكتەرىن ارتتىرۋ جونىندەگى شارالار كۇشەيتىلدى.
- قازاقستان مەن قىتايدى ءوزارا قۇرمەت پەن قولداۋعا نەگىزدەلگەن دوستىق جانە ىنتىماقتاستىق بايلانىستىرادى. بۇگىندە ەكىجاقتى قاتىناستار ماڭگىلىك ءارى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىندا دامىپ، جاڭا «التىن وتىزجىلدىق» كەزەڭىنە قادام باستى. مەملەكەتتەرىمىزدىڭ كوشباسشىلارى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ پەن شي جينپيڭ اراسىنداعى بەرىك سەنىمگە نەگىزدەلگەن سىندارلى ديالوگ سەرىكتەستىكتىڭ ۇلگىلى مودەلىنە اينالعان مەملەكەتارالىق قاتىناستاردىڭ ورنىقتى دامۋىنىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى بولىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ.
ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ پرەمەرى لي چياڭ ستراتەگيالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتىپ، ەكىجاقتى قاتىناستاردى ودان ءارى نىعايتۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
- كەيىنگى جىلدارى ەكى ەل اراسىندا جوعارى دەڭگەيدە تىعىز بايلانىس ورنادى، ق ح ر ءتوراعاسى سي تسزينپين مەن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ جىل سايىن كەزدەسەدى. بۇگىندە قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك ءوزارا قولداۋ مەن تاتۋ كورشىلىك ۇلگىسىنە اينالىپ، ۇدايى تەرەڭدەي تۇسۋدە. قازىرگى حالىقارالىق جاعدايدا ەكى ەل سەنىمدى سەرىكتەستەر رەتىندە ورتاق دامۋدىڭ يگىلىگى جولىندا بىرلەسىپ جۇمىس سىتەۋ ءۇشىن ءوزارا ۇيلەستىرۋدى نىعايتۋى قاجەت. قىتاي تاراپى ساياسي ءوزارا سەنىمدى نىعايتۋعا، دامۋ ستراتەگيالارىن ۇيلەستىرۋگە جانە ەكى ەل حالقىنىڭ يگىلىگى ءۇشىن كوپقىرلى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە باعىتتالعان بىرلەسكەن جۇمىستى جالعاستىرۋعا دايىن، - دەپ اتاپ ءوتتى لي چياڭ.
قىتاي قازاقستاننىڭ نەگىزگى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى سانالادى. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءوزارا ساۋدا كولەمى $48 ميللياردتان استى، ق ح ر-دان تارتىلعان تىكەلەي ينۆەستيتسيا كولەمى - $2,8 ميلليارد.
اگروونەركاسىپ كەشەندەگى ەكىجاقتى ساۋدا كورسەتكىشتەرى تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ جاتىر. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس، اتالعان باعىت بويىنشا تاۋار اينالىمى 36 پايىزعا ءوسىپ، $1,9 ميللياردتان استى. كولىك- لوگيستيكا سالاسىندا قازاقستان قىتاي مەن ەۋروپا اراسىنداعى قۇرلىق تاسىمالىندا شەشۋشى ءرول اتقارادى: رەسپۋبليكا اۋماعى ارقىلى جۇك اعىنىنىڭ 85 پايىزدان استامى وتەدى. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن ق ح ر اراسىنداعى تەمىرجول تاسىمالى %11 وسىممەن 35,6 ميلليون تونناعا جەتتى.
داليان قالاسىندا پرەمەر- مينيستر «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسىنا ارنالعان سەسسياعا قاتىستى. وتىرىستا ءسوز سويلەگەن ولجاس بەكتەنوۆ ەۋرازيا جۇرەگىندە ورنالاسقان قازاقستان شامامەن 1,7 ميلليارد تۇتىنۋشىسى بار نارىققا قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. سوڭعى 7 جىلدا كولىك-ترانزيت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا $35 ميللياردتان استام قارجى جۇمسالدى، اقتاۋداعى كونتەينەرلىك حاب، شيان قۇرعاق پورتى، «دوستىق - مويىنتى» تەمىرجولىنىڭ ەكىنشى جولدارى سەكىلدى ءىرى جوبالار جۇزەگە اسىرىلدى.
«ءبىر بەلدەۋ - ءبىر جول» باستاماسىن ودان ءارى دامىتۋدىڭ بەس باسىم باعىتىنا نازار اۋدارىلدى. ولار: ينفراقۇرىلىمدىق ءوزارا بايلانىستى نىعايتۋ، سيفرلىق ورتا ءدالىزدى قالىپتاستىرۋ، «جاسىل» كۇن ءتارتىبىن ىلگەرىلەتۋ، سونداي-اق ساۋدانى، ينۆەستيتسيالاردى جانە قارجى تەتىكتەرىن كەڭەيتۋ.
- «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى ءوزارا بايلانىستاردىڭ كەڭەيۋى جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشاتىنىن ايقىن كورسەتتى. بۇگىندە قازاقستان مەن قىتاي وسىنىڭ جارقىن مىسالى بولىپ وتىر. جىبەك جولى ءاردايىم اشىقتىق، سەنىم جانە كۇش-جىگەر بىرىكتىرۋگە دايىن بولۋدىڭ ارقاسىندا وركەندەپ كەلەدى. قازاقستان وسى قاعيداتتارعا بەرىك. ءبىز ءوزىمىزدى قىتايدىڭ سەنىمدى سەرىكتەسى ءارى وڭىرلەردى بايلانىستىراتىن ماڭىزدى كوپىر رەتىندە كورەمىز. سونىمەن قاتار وسى كوزقاراستى بولىسەتىن بارلىق سەرىكتەسپەن ءوزارا ءتيىمدى ءارى اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا اشىقپىز. تۇپتەپ كەلگەندە، ءوزارا بايلانىس ينفراقۇرىلىم عانا ەمەس، بۇل - ادامداردىڭ ءال- اۋقاتى مەن ورتاق پروگرەسس، - دەپ اتاپ ءوتتى قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ.
سەسسيا جۇمىسىنا سونداي-اق ءبىرقاتار ەلدىڭ ۇكىمەت باسشىلارى، ساراپتامالىق جانە عىلىمي قوعامداستىق وكىلدەرى قاتىستى. «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسىن ودان ءارى ىلگەرىلەتۋ پەرسپەكتيۆالارى، ونىڭ قاتىسۋشى ەلدەردىڭ ەكونوميكالىق دامۋىنا اسەرى، ساۋدا باعىتتارى مەن جەتكىزۋ تىزبەكتەرىن قايتا قۇرۋ، تسيفرلىق ينفراقۇرىلىم ماسەلەلەرى جانە باستامانىڭ 2040 -جىلعا دەيىنگى كەلەشەگى تالقىلاندى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن ە و اراسىنداعى ساۋدا كولەمى 45,1 ميلليارد دوللارعا جەتتى.