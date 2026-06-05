ولجاس بەكتەنوۆ شارۋالارمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا پرەزيدەنتتىڭ اگروونەركاسىپ كەشەنىن دامىتۋ، اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە وتاندىق ءونىمدى تەرەڭ وڭدەۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسىن تەكسەردى.
اتاپ ايتقاندا، «اتامەكەن- اگرو- كورنەيەۆكا» ج ش س سيفرلىق ءسۇت-تاۋار فەرماسى، « قىزىلجار جەم» ج ش س شارۋاشىلىعى جانە «eurasian milk» ج ش س ءسۇت وڭدەۋ زاۋىتىنا باردى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇگىندە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى شارۋاشىلىقتار اراسىندا ءسۇت ءوندىرۋ كولەمى بويىنشا ەكىنشى ورىندا تۇر جانە ەلىمىزدەگى ءسۇت وڭدەۋ كولەمىنىڭ شامامەن 1/6 بولىگىن قامتاماسىز ەتەدى.
ەسىل اۋدانى كورنەيەۆكا اۋىلىندا ولجاس بەكتەنوۆ «اتامەكەن- اگرو- كورنەيەۆكا» ج ش س زاماناۋي سيفرلىق ءسۇت-تاۋار فەرماسىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. كاسىپورىن ديرەكتورى الەكساندر فادەيەۆتىڭ ايتۋىنشا، فەرمادا 2,5 مىڭ ءسۇتتى ءىرى قارا مال، ونىڭ ىشىندە 1,3 مىڭنان استام سيىر بار. گولشتين-فريز تۇقىمدى مال ماجارستان، گەرمانيا، دانيا جانە نيدەرلاندتان اكەلىنگەن. قازاقستاننىڭ قىسىنا بەيىمدەلگەن گەرمانيادان اكەلىنگەن العاشقى 300 باس مال بيىل كۇزدە اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەرگە وتكىزىلەدى.
ولجاس بەكتەنوۆ Westfalia كومپانياسىنىڭ 40 باسقا ارنالعان اۆتوماتتاندىرىلعان ساۋۋ زالىن، سونداي-اق تابىن مەن ءوندىرىس پروتسەستەرىن باسقارۋدىڭ سيفرلىق جۇيەلەرىن كوردى. فەرمادا ساۋىلعان ءسۇت كولەمىنىڭ اۆتوماتتاندىرىلعان ەسەبىن جۇرگىزۋگە، جابدىق جۇمىسىن قاداعالاۋعا، جانۋارلاردىڭ جاعدايىن، ولاردىڭ بەلسەندىلىگى مەن ونىمدىلىگىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن DairyPlan جانە CowScout شەشىمدەرى قولدانىلادى. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا فەرما شامامەن 11 مىڭ توننا ءسۇت ءوندىردى. جىل باسىنان بەرى ءوندىرىس كولەمى شامامەن 3 مىڭ توننا بولدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى مارات تاسماعانبەتوۆ مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋ تۋرالى باياندادى. وڭىردە 118 ءسۇت-تاۋار فەرماسى، 9 قۇس فابريكاسى جۇمىس ىستەيدى، ونىڭ ىشىندە قۋاتتىلىعى جىلىنا 600 ميلليون جۇمىرتقادان اساتىن 6 جۇمىرتقا باعىتى بار. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مال شارۋاشىلىعى جالپى ءونىمىنىڭ كولەمى %6 وسىممەن 208 ميلليارد تەڭگە بولدى. ەت ءوندىرىسى 82 مىڭ تونناعا، ءسۇت 382 مىڭ تونناعا، جۇمىرتقا 631 ميلليون داناعا جەتتى.
پرەمەر-مينيستر مەملەكەت باسشىسى شارۋالاردى قولداۋ شارالارىنا ەرەكشە كوڭىل بولەتىنىن اتاپ ءوتتى. ءسۇت- تاۋار فەرمالارىن دامىتۋ پرەزيدەنتتىڭ ا و ك- دەگى وڭدەلگەن ءونىم ۇلەسىن %70 عا جەتكىزۋ جونىندەگى ناقتى مىندەتىنە سايكەس كەلەدى. مۇنداي جوبالار ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتادى، قايتا وڭدەۋ ءۇشىن شيكىزات بازاسىن كەڭەيتەدى ءارى اۋىلدىق جەرلەردە تۇراقتى جۇمىسپەن قامتۋ ءىسىن قالىپتاستىرادى.
ولجاس بەكتەنوۆ وبلىس باسشىلىعى مەن اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ نازارىن ۆەتەريناريالىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە ەرەكشە اۋداردى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، 2024-جىلدان بەرى ۆەتەريناريا سالاسى كەيىنگى 14 جىلدا العاش رەت جۇيەلى دامۋعا قاجەتتى قارجى الدى. سوڭعى ەكى جىلدا رەسپۋبليكا بويىنشا جالپى قۇنى 9,1 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 600 گە جۋىق ۆەتەرينارلىق نىسان سالىندى.
- بۇگىنگى تاڭدا ەپيزووتيالىق جاعداي قولايلى بولىپ وتىر. سوڭعى ءۇش جىلدا ءبىزدىڭ وڭىردە برۋتسەللەز 12 ەسە ازايدى، قولايسىز پۋنكتتەر 7 پۋنكتكە تومەندەدى دەگەن ۇيعارىم الدىق. اۋرۋدىڭ كۇرت ءورشۋ وشاعى قىسقاردى. بۇل ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالعان، بيىل رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 57 ۆەتەريناريالىق پۋنكت پەن 2 ۆەتەريناريالىق ستانسا سالۋعا 1,8 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. ۆەتەريناريالىق پۋنكتتەردىڭ قۇرىلىسى جەكە قوسالقى شارۋاشىلىقتار ءۇشىن ۆەتەريناريالىق ساۋلىقتى ساقتاۋعا ەلەۋلى قولداۋ بولماق، ولاردا ۆەتەريناريالىق مانيپۋلياتسيالاردىڭ بارلىق سپەكترى جۇرگىزىلەدى،-دەپ باياندادى مارات تاسماعانبەتوۆ.
اايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە جىلىنا بارلىعى شامامەن 1 ميلليون توننا ءسۇت وندىرەتىن 373 ءسۇت-تاۋار فەرماسى جۇمىس ىستەيدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا بەرگەن تاپسىرماسىن ورىنداۋ ءۇشىن جىلىنا شامامەن 600 مىڭ توننا ءسۇت وندىرەتىن 116 زاماناۋي ءسۇت- تاۋار فەرماسىن سالۋ جوسپارلانعان. قازىردىڭ وزىندە 71 فەرما پايدالانۋعا بەرىلدى. وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن تاعى 19 فەرمانىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سولتۇستىك قازاقستان ءسۇت كلاستەرىن دامىتۋدا كوش باستاپ تۇرعانىن جازعان ەدىك.