ولجاس بەكتەنوۆ يران ەلشىسىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى احۋالعا قاتىستى مالىمدەمەسىنە وراي پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - ەۋرازيالىق ۇكىمەتارالىق كەڭەستىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسى اياسىندا ق ر پرەمەر- ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاننىڭ ە ۇ ا ك- قا ءتوراعالىعىن ەسكەرە وتىرىپ، يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى الي اكبار دجوكاردىڭ يران توڭىرەگىندەگى جانە جالپى تاياۋ شىعىستاعى اسكەري-ساياسي احۋالعا قاتىستى مالىمدەمەسىنە وراي پىكىرىن ءبىلدىردى.
ولجاس بەكتەنوۆ ە ا ە و- نىڭ ەكونوميكالىق سيپاتىن اتاپ ءوتتى.
- ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق اياسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل تەك ەكونوميكالىق سيپاتقا يە، ونىڭ مانداتى حالىقارالىق ساياسي جانە ايماقتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن تالقىلاۋدى كوزدەمەيدى، -دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
يران يسلام رەسپۋبليكاسى ەلشىلىگىنىڭ مالىمدەمەسىنە قاتىستى، وكىنىشكە قاراي، سوڭعى ۋاقىتتا الەمدەگى ورىن العان گەوساياسي احۋال وتە كۇردەلى ءارى تۇراقسىز كۇيدە قالىپ وتىرعانى اتاپ ءوتىلدى.
كوپتەگەن ەلدەردە قارۋلى قاقتىعىستار شيەلەنىسىپ، بۇل جاھاندىق ەكونوميكاعا تەرىس اسەرىن تيگىزۋدە. قازاقستان پرەزيدەنتى ەلدىڭ ۇستانىمىن ءبىلدىرىپ، ازاماتتىق جانە ەكونوميكالىق نىساندارعا جاسالاتىن قارۋلى شابۋىلداردى توقتاتۋعا جانە كەلىسسوزدەر ۇستەلىنە ورالۋعا شاقىردى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ وسىناۋ قيىن جاعدايدا ءبىزدىڭ ەلىمىز دەلدال ءرولىن كوزدەمەيتىنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار مۇددەلى تاراپتار نيەت بىلدىرگەن جاعدايدا، قازاقستان كيەلى تۇركىستان قالاسىندا بەيبىت ديالوگ ۇيىمداستىرۋعا دايىن، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاننىڭ بارلىق سەرىكتەستەرى قاقتىعىستى تەز ارادا توقتاتىپ، كەلىسسوزدەر ۇدەرىسىنە قايتا ورالۋ تۋرالى ۇستانىمدى قولدايتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
وسىعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ ە ا ە و- داعى جۇك اعىندارىن ۇيلەستىرۋدىڭ ينتەگراتسيالانعان پلاتفورماسىن قۇرۋدى ۇسىندى.