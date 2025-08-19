ولجاس بەكتەنوۆ تەمىر جول جوبالارىن ۋاقىتىلى پايدالانۋعا بەرۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - «شىعىس - باتىس» باعىتى بويىنشا تەمىر جولمەن ترانزيتتىك تاسىمال كولەمىن ارتتىرۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ كولىك-ترانزيتتىك الەۋەتىن دامىتۋ بويىنشا ناقتى مىندەتتەر قويدى. تەمىرجول تاسىمالى نارىعى جىل وتكەن سايىن باسەكەگە قابىلەتتى بولىپ كەلەدى. وسى رەتتە، ترانزيتتىك حاب رەتىندە پوزيتسيامىزدى نىعايتۋ ءۇشىن ءبىز ينفراقۇرىلىمنىڭ مۇمكىندىكتەرىن بەلسەندى تۇردە ارتتىرۋىمىز قاجەت. «وسال تۇستاردى»، اتاپ ايتقاندا شەكارا ماڭىنداعى اۋداندارداعى تالاپقا ساي كەلمەيتىن جەرلەردى رەتكە كەلتىرۋ قاجەت. ترانزيتتىك تاسىمالداۋ كولەمىن، اسىرەسە «شىعىس - باتىس» باعىتى بويىنشا ارتتىرا ءتۇسۋ كەرەك، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بيىل «دوستىق - مويىنتى» جانە «الماتى قالاسىنىڭ اينالما جولى» سياقتى ءىرى جوبالاردى ىسكە اسىرۋ اياقتالادى. «داربازا - ماقتاارال»، «باقتى - اياگوز» تەمىرجول جەلىلەرى سالىنۋدا. بۇل جوبالاردى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە اياقتاۋ قاجەت. ونىڭ بارلىعى كۇردەلى ۋچاسكەلەر مەن ءىرى تۇيىسپەلى توراپتار جەلىسىنىڭ جۇكتەمەسىن ازايتىپ قانا قويماي، جۇكتەردىڭ ءترانزيتىن دە ەداۋىر ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا «مويىنتى - قىزىلجار»، «التىنكول - جەتىگەن»، «بەينەۋ - ماڭعىستاۋ» ۋچاسكەلەرىنىڭ قۇرىلىسى مەن ولاردى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى باستالدى. اتالعان جوبالار ەلىمىزدىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالىپ وتىر. ولارعا باقىلاۋدى كۇشەيتىپ، ۋاقتىلى پايدالانۋعا بەرۋ قاجەت. اۆتوماتتاندىرىلعان باسقارۋ جۇيەلەرىن ەنگىزۋ، تسيفرلىق ديسپەتچەرلەۋ، اقپاراتتىق جۇيەلەردى ينتەگراتسيالاۋ ەسەبىنەن سالانى سيفرلاندىرۋعا دا باسا كوڭىل بولىنۋدە، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
بيىل «Stadler قازاقستان» زاۋىتىنىڭ 51 ۆاگونى پايدالانۋعا بەرىلەتىنىن جازعان ەدىك.