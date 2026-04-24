پولشادا قونجىقتارىن قورعاعان ايۋ 58 جاستاعى ايەلدى تالاپ ءولتىردى
استانا. KAZINFORM - پولشادا ايۋ تالاعان 58 جاستاعى ايەل كوز جۇمدى، وقيعا ەلدىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىنداعى تاۋلى ايماقتا بولدى، دەپ حابارلايدى DW.
قايعىلى وقيعا پلوننا اۋىلىنىڭ ماڭىندا بولعان. ايەل ۇلىمەن بىرگە ورمانعا سەرۋەندەۋگە شىققان، شابۋىل تۋرالى پوليتسياعا سول ۇلى حابارلاعان.
وقيعا ورنىنا كەلگەن دارىگەرلەر ايەلدىڭ العان جاراقاتتارىنان كوز جۇمعانىن راستادى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، وعان قونجىقتارىن قورعاعان ۇرعاشى ايۋ شابۋىل جاساعان.
بۇل اۋداندا ايۋلاردى تەك ورماندا عانا ەمەس، تۇرعىن ۇيلەرگە جاقىن جەردەن دە ءجيى كورۋگە بولادى. جەرگىلىكتى شەنەۋنىكتەر تۇرعىنداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاساپ جاتقانىن، الايدا مۇمكىندىكتەرى شەكتەۋلى ەكەنىن ايتادى.
2024 -جىلعى رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس، پولشادا شامامەن 100 دەي قوڭىر ايۋ مەكەندەيدى. ونىڭ 80 گە جۋىعى قايعىلى وقيعا بولعان بەشادى وڭىرىندە تىرشىلىك ەتەدى.
ب ا ق مالىمەتىنە سۇيەنسەك، پولشادا ايۋدىڭ ادام ولىمىنە اكەلگەن سوڭعى شابۋىلى 2014-جىلى بولعان.